«Oleme tõeliselt uhked, et maailmakuulsad väljaanded meid märkavad ning sellise tunnustuse vääriliseks on pidanud,» ütles Leies tegutseva osaühingu Iglucraft tegevjuht Priit Kallas pressiteate vahendusel. «Töötame kvaliteetsete ja huvitavate toodete nimel kõvasti, et inimesed igas maailma paigas näeks, et just see maja või see saun on ideaalne koht, kus aeg maha võtta ning endasse vaadata. Just selleks Iglucrafti tooted loodud ongi.»