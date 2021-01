Intervjuu ⟩ Helir-Valdor Seeder: Jüri Ratase motiiv võis olla koalitsiooni lagundamine, mitte vastutuse võtmine

Tellijale

Helir-Valdor Seeder, koalitsiooni lagunemisest on nüüd paar päeva möödas, emotsioonid on saanud veidi settida. Mis tunnetega te olukorrale vaatate?

Poliitikas peab olema valmis muudatusteks ja kiireks reageerimiseks, olema võimeline kohanema. Nii et mina isiklikult olen ja ka Isamaa on praegu sellises äraootavas olukorras, kus uut koalitsiooni ei ole veel sündinud ja me ootame, milline saab olema uus koalitsioonileping. Millised on uue valitsuse rõhuasetused. See on huvitav ja kindlasti ka oluline Eesti riigi järgnevate aastate arengu mõttes.

Teiselt poolt oleme kohanemisfaasis ehk siis peame koalitsioonist minema opositsiooni. Täna (reedel – toimetus) oleme veel ju ka vastutavad selle eest, mis riigis toimub, sest niikaua kui valitsust ametisse astunud ei ole, peab praegune valitsuskoalitsioon tegutsema. Aga hakkame valmistuma selleks, kuidas tulevikus võimalikult efektiivselt ja hästi opositsioonist tegutseda.

Kas Jüri Ratase otsus tagasi astuda tuli teile üllatusena?

(Pikk mõttepaus.) Nii ja naa. Kindlasti ei saa öelda, et mina teadsin, et Jüri Ratas selle skandaali puhkedes kohe tagasi astub. Ma ei teadnud ka seda, et ta tagasi ei astu. Ega selles saanud kuidagi sada protsenti kindel olla, nii et "Nii ja naa" võib sellele küsimusele vastata küll.