Aasta alguses lahvatas Põhja-Sakala vallas 75 patsiendiga Lõhavere hooldekodus koroonaviiruse kolle ning üsna kiiresti rullus lahti üpris must stsenaarium. Hooldekodu pingutustest hoolimata hakkas viirus levima ja peagi nakatusid kümned eakad patsiendid. Olukorra muutis veel keerulisemaks asjaolu, et üksteise järel nakatusid ka töötajad. Viimastel päevadel on hooldekodu edastanud vaikseid appikarjeid. Näiteks võis Facebookist lugeda, et väga oodatakse appi kokkasid. Et tunnen isiklikult päris mitut hooldekodu töötajat, on mulle väga tuttavad murelikud mõtted stiilis «Ma ei saa haiguslehte võtta. Kes mu vanakesi siis toidab ja peseb?».