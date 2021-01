Täna hommikul ärkasin üles õndsas teadmatuses. Kell oli kaheksa, kui helistas meie pressisekretär ja küsis, kas ma olen valmis ühele Soome ajalehele andma intervjuu. Ma arvasin esialgu, et küsimus on tänases referendumi hääletuses. Selles mõttes muidugi tore, et sain ikka enne intervjuud teada, et meie peaminister on öösel otsustanud tagasi astuda. Tööle tulingi ainult selle teadmisega, segaduses nagu kõik teisedki.

Kui ma eile kuulasin endiste õiguskantslerite arutelu ning neid uudiseid, et Tallinna linnavalitsuses ja KredExis on läbiotsimised toimunud … See võis tulla natuke üllatusena, aga ma arvan, et see oli õige otsus. Selles situatsioonis poleks olnud kuidagi mõistlik, et peaminister jätkab. Kuigi mulle on ausalt öeldes vahepeal juba mitu korda tundunud, et peaminister peaks ütlema: niimoodi me enam edasi minna ei saa.