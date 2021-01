Tegelikult ei tahakski Jaak Joala kuju ümber toimuva kohta enam sõna võtta, sest kõik seda ümbritsev on ammu väljunud mõistlikkuse piiridest. Selle loomise, olemasolu ning oleviku ja tuleviku puhul ei ole midagi, mille kohta saaks öelda, et see on arusaadav. Ehk ainsana on mõistetav kuju idee: võib ju ironiseerida, aga Viljandi on tõepoolest Jaak Joala sünnikoht ning salaja kultuuripealinnaks pürgiv linnake pole sellise legendaarse laulja mälestamiseks kindlasti mitte vale paik.