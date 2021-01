Meie päevapoliitikat jälgides võib öelda, et poliitikud tegelevad valimislubaduste täitmisega, meediamanipulatsioonidega ja üksteisele kaigaste kodaratesse loopimisega ning unustavad, et maailma ajaloos on käes aeg, kui tuleks oma poliitilised vaated kõrvale panna ja seada esikohale rahvas. Tegelema peaks esmavajalikuga, sest kui me ei suuda neid probleeme lahendada, ei ole meil lõpuks riiki, vaid üks mälestus sellest ilusast, mis kunagi oli.