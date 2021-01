VIIRUS ⟩ Koroona küüsis olev hooldekodu loodab abile

"Klientide seas on nakatunute arv endine, sest uut testimist ei ole tehtud," rääkis hoolekodu juhataja Marika Tirmaste. "Kahjuks on aga lisandunud mõned nakkuse saanud töötajad. Praeguses olukorras on väga keeruline toime tulla, aga meile paistab väike lootusekiir. Nimelt võtsime ühendust Viljandi haiglaga ja sealt soovitakse meile appi tulla. Ka Tartu kiirabis planeeritakse meie abistamist."