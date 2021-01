On igati hea meel, et Viljandi haigla koduhaigla projekt eelmisel aastal loodi ja juba osaliselt käima on läinud. Kes ikka tahaks haiglas olla, kui tervis lubaks ka kodus jälgimisel olla? Tõepoolest, alati pole inimesel võimalik ega mõistlik haiglas viibida ja leiutada viise, kuidas lapsed kooli või koer jalutatud saaks. Selline areng tundub ühest küljest uuenduslik ning videosilla vahendusel arstiabi on koos kodukontori ja digikoosolekutega väga moodne. Teisest küljest on see muidugi teatud tagasipöördumine unustatud vana juurde: talu uksele koputab kaabu ja portfelliga tohtrihärra, kes tuleb voodis lebavat põdejat vaatama.