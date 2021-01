Viimasel hetkel sahisenud värav säilitas Eestile edu

«Olen väga rahul, kuidas tulime lõpus välja viieväravalisest kaotusseisust, ja ka viimane Viitkari (Markus Viitkar – toimetus) värav oli tähtis. Kui valikturniiri lõpus tuleb vaatama hakata omavahelisi mänge, siis on oluline, et omame Bosnia vastu edu. Tervikuna võib selle nädalaga rahule jääda, sest vastane oli tugev ning meil oli palju puudujaid,» nentis koondise peatreener Tomas Sivertsson pärast mängu.