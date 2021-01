Ando Tulvik: kus on riigimehelikkus?

KAS OPOSITSIOONI liikmed ei saa tõesti aru, et Eesti kui riigi toimimisele ja mainele kahju tekitades saevad nad sedasama oksa, millel ise istuvad? Kelle asja nad riigikogus ajavad, ei tea. Igatahes tundub, et mitte Eesti asja. Riigimehelikkusest ei maksa rääkidagi. Ma ei ole selgeltnägija nagu endine rahvaliitlane, praeguseks sotsiaaldemokraat Jaak Allik, kes eelmise aasta 9. detsembri Sakala arvamusloos «Tühja trummi lõppematu tagumine» referendumi teemal sõna võttes väitis end teadvat, mida EKRE juhid mõtlevad ja mis on EKRE tegelik eesmärk.