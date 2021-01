Kuigi tõdemuses, et ainus kindel asi elus on surm, pole põhimõtteliselt midagi uut, on hinge võimalik surmajärgne saatus ja staatus andnud kütet kõigile maailma religioonidele. Filmikunst tegeleb enamasti küll teise sama igavikulise küsimusega, kas enne surma ka mingit elu on, ent hulgaliselt on neidki linateoseid, mis püüavad kunstilisi vahendeid appi võttes leida vastust teispoolsust puudutavale küsimusele.