Rahvasuus tiirutab juba ammusest ajast naljajutt, et kalamehed on üks eriline liik: neid pidada jää kandma juba siis, kui varblane sellest enam läbi ei vaju. Et Eesti siseveekogudel kehtib praegu jääle minemise keeld, tegi Sakala juttu kirgliku kalamehe Igor Naelaga, kes just parasjagu Tilli järves õngekonksu leotas.