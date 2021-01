Kui keegi plaanib Viljandis söögikohta avada, on seda tõenäoliselt kõige mõistlikum teha suvel, enne folgifestivali. Siis on linnas külalisi ja saab rasva koguda, et üle elada pime sügis ja külm talv, mil uksest astuvad sisse vaid kohalikud kunded. Täiesti raudkindel loogika ütleb, et mingil juhul ei maksa restorani avada keset koroonakriisi, kui riik on kehtestanud karmid piirangud, pidusid ei peeta ning inimesed on üldse väga ettevaatlikud.