Kui sa oled rõõmus ja rõõsa ning sul on elus üldjoontes hästi läinud, on üsna tõenäoline, et elad kõik need lärmavad aisakellad, kirju-mirju glasuuriga kaetud piparkoogid ja tilulilu täis laotud kuuselaiba ümber ringmänge vihtuvad inimhulgad kuidagi üle. Ühest küljest on lapsed ju uute PlayStationitega arvestanud ja abikaasa leiab üleüldises sädeluses kümmeldes põhjuse end tavalisest uhkemini üles lüüa. Teisalt tahaks nagunii naabritele koha kätte näidata ning kodukandi vägevaim ilutulestik annab selleks hiilgava võimaluse.