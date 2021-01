Kõige suurem heameel neist kolmest on 200-meetrise jooksuringi ja kunstmurukattega staadioni ning kooliga samas majas tegutseva lasteaia tarbeks kavandatava liikluslinnaku rajamisest Saarepeedile. 80 õpilasega põhikooli ning samas majas tegutseva paari rühmaga lasteaia rõõmuks loodavad paremad tingimused on küll eelarve kulurida, aga mitte kulutus, vaid hädavajalik investeering laste vaba aja veetmisesse ja seeläbi ka tervisesse. Ilmselt pole vaja pikemalt peatuda asjaolul, miks tervis ja võimalus värskes õhus liikuda ning sporti teha on olulised ning miks need jäävad ka tulevikus väga olulisteks.