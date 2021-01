Väga raske on ise sellest puutumata olla, kuigi õnneks pean tunnistama, et Eestis pole ühtegi parteid, mille taha ma joonduda sooviksin, kui ma poleks ajakirjanik. Omad head ja vead on kõigil parteidel, õigemini nende kirjapandud ideoloogiatel ja strateegiatel. Kui reaalselt aknast välja vaadata, siis võib muidugi öelda, et suuresti aetakse põhikirjades ja valimislubadustes sooja õhku välja ning sisulised erinevused parteide vahel on tihti üsna väikesed.