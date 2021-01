Koondise peatreener Thomas Häberli avalikustas nimekirja 22 mängijaga, kes kogunesid neljapäeval. Võistkonna nimekirjas on mullu Viljandi Tuleviku ridadesse kuulunud ja suurepäraseid tõrjeid näidanud Karl-Romet Nõmm ja vastaseid paljude väravatega kostitanud ründaja Pavel Marin. Karl-Romet Nõmm on liitunud järgmiseks hooajaks Eesti meistermeeskonna Tallinna FC Floraga. Viljandist on lahkumas ka Pavel Marin. «Praeguse seisuga ei ole Pavel Marin meil jätkamas. Aga ta teab, et meie uks on talle lahti alati. Praegu ta ei ole uut klubi leidnud. Et ta naaseb, praegu küll sajaprotsendiliselt välistada ei saa,» sõnas Viljandi jalgpalliklubi Tulevik turundusjuht Marek Tiits.