Sellest on hea meel, kui inimesed leiavad siin elus paiga, kus neile meeldib, ent kui see paik pole Viljandis või Viljandimaal, teeb see siin oma paiga leidnud veidi murelikuks. Inimtühje maju, pimedaid vaateaknaid ja kiratsevaid ärisid ei taha ilmselt keegi. Paratamatult on asula toimimiseks vajalik teatud kriitiline inimeste hulk ning aasta-aastalt on Viljandi linn, rääkimata maakonna valdadest, vaadanud elanike arvu kahanemist mureliku pilguga. Nii vähe kui 2020. aastal pole aga maakonna elanike arv sel sajandil kahanenud.