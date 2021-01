Sünnitoetused on üks viis, kuidas endale elukohta valivaid inimesi just oma valda või linna elama meelitada. Viljandimaal on kõige väiksem sünnitoetus Viljandi linnas, aga siiski maksab linn toetust 250 eurot. See on ka arusaadav otsus: maakonnakeskusel on teisigi eeliseid, mis elanikke meelitavad.