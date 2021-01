Justin Petrone: minu Joala

31. detsembril avati Viljandis Posti pargis Jaak Joala mälestussammas ja kingiti see Viljandi linnale. FOTO: Elmo Riig

SUVEL ELASID Koidu ja Posti tänava ristumiskohal pargis kaks meest. Samal ajal kui üks meestest magas, oli teine üleval ja pidas vahti. Ma olin üht pargis magavat meest märganud ning millegipärast eeldasin, et ta on surnud. Magava mehe äratamiseks kutsuti muu hulgas kohale politsei, aga ta keeldus oma hekiäärsest rohusest ja mullasest sängist tõusmast. Mingil hetkel kadusid mehed pargist ära. Ehk nad kolisid mõnda teise Viljandi parki – pole aimugi. Võimalik, et nad lahkusid linnast. Nende asemele tekkis kiiresti kaks või kolm teist alkohoolikut, kes haarasid puust pingi oma valdusesse nagu Serengeti raisakotkad, kes laskuvad surnud puu oksale.