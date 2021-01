Küünal neile, kes andsid vabadussõjas Eesti eest elu

Viljandi Vanal kalmistul vabadussõjas langenud 40 mehe kalmu hulgas on ka soomusrongide divisjoni ülema ametis olnud kapten Anton Irve haud. Ajaloolane Jaak Pihlak ütles mälestusmärgi juurde küünalt asetades, et meie kohus vabadussõjas langenuid meeles pidada, sest neil on Eesti riigi sünnis oluline roll ja Eesti riik on olemas just tänu neile.