Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk rääkis, et Viljandi politsei sai pärast südaööd teate, et Tallinna tänaval kolm inimest kähmlevad. Samuti teatati Viljandi vallast, et ühe maja ukse taga lõhub kamp noori, kes tahtvat toas olijale peksa anda. Veel laekus teade, et Viljandi vallas ähvardas mees üht perekonda vägivallaga. "Ühelgi juhul kellelegi vahetut ohtu ei olnud," kinnitas Ottomar Virk.