Plaani eestvedaja Harri Juhani Aaltonen on varem Sakalale öelnud, et mälestusmärk peaks tulema selline, et kohtumaja ees paiknevas pargis saaks kuulata Jaak Joala laule. «Meie tingimused ideekonkursil osalejatele ongi, et märk peab olema valgustatud, esitama muusikat ning sobima linnapilti,» võttis Aaltonen kokku peamised reeglid 13. oktoobri Sakalas avaldatud artiklis "Jaak Joalat hakkab pargis meenutama tema laule esitav mälestussammas".