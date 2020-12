"Tunne on ootusärev," ütles kuju paigaldamise idee algataja Helir-Valdor Seeder vahetult enne kuju avamist Sakalale. "Suurt avalikku avamist me ei korraldanud koroonaviiruse tõttu. Need inimesed siin on ise omaalgatuslikust huvist tulnud. Mul on siiralt hea meel, et Jaak Joala on nüüd Viljandis jäädvustatud. Siiralt hea meel!"