Proovi tegemine on tugiisikule (ka lapse isale) tasuline ja see maksab praegu 21,69 eurot, alates 4. jaanuarist 35 eurot. Tugiisik lubatakse koos sünnitajaga sünnitustuppa, kui analüüsi vastus on negatiivne. Kui tugiisiku analüüs osutub positiivseks, siis tugiisikut haiglasse ei lubata. Sünnitajale tehtav proov on tasuta.