Palju on räägitud Joala kuju välimusest. Esiteks, ei nõustu ma kuju tegijate argumendiga, mis ütleb, et vaid ekspert võib olla pädev kunsti hindama. Jah, see võib nii olla, kui me tahame pööningult leitud arvatava Leonardo da Vinci maali ehtsust tõestada, kuid avalikku ruumi püstitatava kuju kohta on igaühel õigus anda hinnangut. Nii visuaalne kui audiovisuaalne kunst on küll maitseasi, kuid see ei tähenda, et ekspertide arvamus oleks pädevam kui keskmise kodaniku oma. Kunstiteosed on tehtud tihtipeale inimestele nautimiseks ja tarbimiseks, mis eeldab enamuse heakskiitu nendele.