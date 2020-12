Tiibade pikkus on üheksa meetrit ning need valmistas Tartumaal Nõos Martti Kalamees, võlli tegi Hiiumaa meister Viktor Tammsaar. Martti Kalamees oli abilistega see, kes esmaspäeval tiivikuid paigaldama asus. See võttis kaks päeva ja ööd ning nagu meister tõdes, oli see hullem kui majaehitamine. Töö tegemiseks oli renditud kalli hinnaga tõstekraana ja korvtõstuk, seetõttu toimetati ka öösiti.