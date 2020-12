Kindel on see, et ilma riigi toetuseta oleks paljud neist sündimata jäänud. Seega on toimunu kindlasti hea näide sellest, et kui luua soodsad tingimused, siis inimesed märkavad seda ja tulevad ideedega kaasa. Oleks ainult piisavalt tarkust, et eraldada terad sõkaldest ning teada, millised on väärt ideed ja millised mitte. Kahtlemata on taastuvenergia oluline teema ning kindel on ka see, et uue tehnoloogia kasutuselevõtt või oma tegevusvaldkonna muutmine ja kohendamine on seotud majanduslike kulude ja riskidega. Kui neid riske õigetes ja vajalikes kohtades maandada, tulevad inimesed ja ettevõtjad meelsasti uuendustega kaasa. Ilmselt on vähe neid inimesi, kes ei pea inimkonna ökoloogilise jalajälje vähendamist ning näiteks õhu kvaliteedi parandamist heaks eesmärgiks.