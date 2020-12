GALERII ⟩ Vaata, milline on lumine Viljandi

Viimastel päevadel on lõpuks Viljandimaale maha langenud kaua oodatud lumevaip.

Sel aastal pole just väga palju lund olnud, kuid viimastel päevadel on Viljandimaal maha sadanud üsna arvestatav kogus lund. See tõi nii reedel kui ka laupäeval talverõõme nautima palju viljandlasi.