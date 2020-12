Reede liikluses: jalakäija sai löögi ja BMW maandus katusel

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse andmetel on laupäeva varahommikused teeolud riigiteedel erinevad: piirkonniti on suuremad maanteed soolamärjad või soolalumesegused, kuid paljudes kohtades pärast öist lumesadu lumised. Peamiselt Lõuna-Eestis sajab mõnel pool jätkuvalt lund.

Ilmaprognoosi kohaselt ennustatakse laupäeval pilves ilma. Mitmel pool sajab kerget lund ning Lõuna-Eestis ka lörtsi. Nii õhu kui ka teepinna temperatuur on kergelt miinuspoolel, seega on teedel libeduseoht. Samuti tuletab maanteeamet meelde, et hooldusmasinale vastu sõites tuleb hoida teeserva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Hooldemasinast möödasõitu alustades tuleb veenduda manöövri ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.