«Mõtlesime, et ettevõtjaid niigi kogu aeg survestatakse ja aetakse maksudega taga,» rääkis vallavanem Alar Karu. «Samas ühiskond on võib-olla unustanud, et kadedus ei ole ilus iseloomujoon, ja tänu ettevõtjate rikastumisele rikastub ka rahvas, sest nemad pakuvad inimestele tööd.»