KLÕPS ⟩ Pikemaks timmitud postid pandi taas Vabaduse platsi valgustama

Kui valgustid esimest korda paika pandi ja tööle lülitati, selgus, et postid on liiga lühikesed, et valgustada kogu ala. Juhtus nii, et keset uut platsi tekkis pime laik, kuhu valgus ei ulatunud. Pakuti välja lahendus, et valgustid võetakse maha, viiakse töökotta ning ehitatakse pikemaks. Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul peaks laternad nüüd kogu platsile valgust heitma.