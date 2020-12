Pandeemiasõjas peetakse lahinguid erinevatel rinnetel ja mitmel viisil. Vähe on neid inimesi, kelle hoovile ükski lahing või selle kauge kaja jõudnud pole. Kes on suutnud edukalt mööda loovida viirusest endast, see on kokku põrganud piirangutega. Kes on suutnud piirangutest mööda hiilida (lapsi pole, väljas nagunii ei meeldi eriti käia, toidu saab kulleriga tellida, tööd saab kodust teha), see ei pääse kas või kaudselt majanduslanguse mõjudest.