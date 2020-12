Sellel pole loodetavasti mõtet pikalt peatuda, miks kellelegi ootamatult lemmiklooma kinkida pole hea mõte. Õigemini, miks see on üks rumalamaid ning inim- ja loomavaenulikumaid mõtteid üldse. Ma olen alati arvanud, et jutud sellistest inimestest, kes sõbrale jõuluks kassipoja kingivad, on linnalegendid, aga viimane aasta on mind veennud, et inimvõimetel pole piire.