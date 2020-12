Lähenemas on jõulupühad ja aastavahetus, mis tähendab paljudele meist rõõmsaid tööta päevi. Pildil Viljandi jõulukaunistused.

Tööinspektsioon tuletab meelde, et 24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajatele vabad päevad.