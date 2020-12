Hansa Bussiliinide juhatuse liige Andres Puskar ütles, et ATKO Bussiliinid on ajalehe vahendusel edastanud pahatahtlikku valet. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Viljandi bussijaama rentnik, aktsiaselts Hansa Bussiliinid pole nõus aktsiaseltsi ATKO Bussiliinid väidetega, mis puudutavad bussijaama kasutustasu.

Sakala kirjutas 18. detsembri lehenumbris, et Viljandi bussijaamast väljuvad ühissõidukid ei tohi enam vurada läbi Centrumi parkla, vaid olenemata sihtpunktist peavad sõitma alati Circle K tankla kõrvalt esmalt Tallinna tänavale. Hansa Bussiliinide ja aktsiaseltsi Viljandi Centrum selgitusel on muudatuse eesmärk liikluse ohutumaks muutmine.

Loos samuti sõna saanud aktsiaseltsi ATKO Bussiliinid Viljandi osakonna juhataja Jannar Vissak ütles, et ATKO Bussiliinid maksab Viljandi bussijaama kasutamise eest iga kuu kuni 13 000 eurot, mis on 30–120 protsenti suurem kasutustasu võrreldes teiste bussijaamadega. Tema sõnul on pakutavad tingimused Viljandis samas kehvemad ning leitakse pidevalt põhjusi, miks ei saa osutada ettenähtud teenuseid, ja otsitakse uusi põhjendusi teenuse muutmiseks bussifirmale veelgi ebamugavamaks.

Vissak lisas, et tema teada on konkurentsiamet näidanud huvi Viljandi bussijaama hinnastamisega seotud arengute vastu ning teinud ettepaneku majandus- ja taristuministrile Viljandi bussijaamatasude reguleerimiseks.

Seepeale võttis toimetusega ühendust Hansa Bussiliinide juhatuse liige Andres Puskar, kes ütles, et ATKO Bussiliinide esindaja on pahatahtlikult valeinformatsiooni andnud.

«Käesoleval aastal ei ole mitte ükski Viljandi bussijaama teenusarve ATKO Bussiliinidele olnud ligilähedanegi 13 000 eurole,» kinnitas ta. «Viimase kuue kuu keskmine arve on olnud 9314 eurot. Kuidas saab ATKO Bussiliinid 40 protsenti suurema summa, ei oska ma kahjuks kommenteerida, aga võib-olla peaks Viljandimaa ühistranspordikeskus kontrollima ATKO Bussiliinide esitatud aruandeid, kuidas riigi dotatsiooni kasutatakse.»

Puskari sõnul on samuti vale väide, et Viljandi bussijaama väljumistasud on 30–120 protsenti suuremad võrreldes teiste bussijaamadega.

«Bussijaamad majandavad ennast peamiselt kahest tuluallikast, milleks on väljumistasud ja piletimüügi vahendustasu. Viimane on tasuta ühistranspordile ülemineku ja pandeemia tõttu olematuks kuivanud,» rääkis ta. «Viljandi bussijaama ühekordne väljumistasu on 2,98 eurot. Tallinna bussijaamas on väljumistasu 3,5 ja saabumistasu samuti 3,5 eurot. Rakveres vastavalt 2 ja 1,5 ehk kokku 3,5 eurot. Tartus 3 eurot. On ka tõesti madalamaid väljumistasusid, näiteks Pärnus 2,35 eurot, aga selle juures tuleb arvestada bussijaama läbiva liikluse mahtu, mis Pärnu puhul on oluliselt suurem.»

Hansa Bussiliinide juhatuse liige märkis, et sõltumata bussijaama väljumistasudest pidi ATKO Bussiliinid nende kuludega arvestama, kui tuli avaliku liiniveo hankele Viljandimaal, sest need tingimused olid hanke dokumentides selgelt kirjas.

«Arusaamatuks jäävad samuti etteheited teenustele, mis olevat Viljandis kehvemad kui teistes bussijaamades,» jätkas Puskar. «Kui ATKO Bussiliinid peab silmas liikluskeemi ümberkorraldust, siis see ei sõltu bussijaamast, vaid uuest liiklusskeemist. Kui ATKO Bussiliinid soovib oma busse parkida bussijaama territooriumil nagu teised bussiettevõtted, siis siin kehtivad kõigile võrdsed parkimistingimused ja hinnad, sest tegemist on eramaaga, mille eest bussijaam maksab eraldi renti.»

Nagu Puskar märkis, vastab tõele, et konkurentsiamet soovis Viljandi bussijaama majandustegevusega tutvuda.