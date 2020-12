Kalamees astumas jääl. Pilt on illustratiivne.

Laupäeva keskpäeval sai häirekeskus väljakutse, et Viljandi vallas Mähma külas on kalamehed jääl.

Võimaliku õnnetuse peale sündmuskohale kiirustanud päästjad tuvastasid, et Tänassilma jääl püüdis kala kolm meest. Ehkki vahepeal tekkinud jää on jõudsalt sulanud, leidsid kalamehed siiski koha, kus aina õhemaks muutuvale koorikule minna.

Päästeamet tuletab meelde, et jääle minek on 15. detsembrist keelatud. Päästeameti keelu eesmärk on säästa inimelusid ja ennetada veeõnnetusi.