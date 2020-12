Jahirahu väljakuulutamise tava sai Eestis alguse 1993. aastal Viljandimaal Heimtalis ning igal aastal toimub see tseremoonia erinevais Eesti paigus. Jahirahu ajal jahimehed metsloomi ei küti. See on jahimeeste omaalgatuslik kokkulepe, millega avaldatakse austust nii loodusele kui ka kogukonnale.