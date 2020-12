Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel on kehtestatud inimeste karantiinis viibimise nõuded, et vältida ja tõkestada koroonaviiruse levimist haiguskoldest väljapoole. Koroonadiagnoosi saanud inimestel on diagnoosimisest tervenemiseni keelatud lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast.