Tegelikult on see hämmastavalt raske ja keegi selles otseselt süüdi ei olegi. Rongide sõiduajad on sagedases muutumises, sõltudes kõikvõimalikest oludest: ilm, teeolud, nõudlus. Tallinnas ei ole see probleem, sest busse, trolle ja tramme, millele jaamas hüpata, on palju, need käivad tihedasti ja nõudlust on peaaegu igal liinil, lisaks on kannatamatumatele inimestele taksosid rohkem.