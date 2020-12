ABI ⟩ Pärimusmuusika keskus jagas pärimusmuusikutele välja kümme stipendiumit

Stipendiumite eesmärk on toetada valdkonna arengut ning pärimusmuusikaalast loometegevust. 25. novembril väljakuulutatud stipendiumikonkursile laekus 44 avaldust. Kandideerima oodati kõiki, kes on tegevad pärimusmuusika valdkonnas või kel on huvi sellega tegelda.