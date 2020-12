Kredex väidab, et temast on praegu lihtsalt valesti aru saadud. Laenuhaldur küll kirjutas selge sõnaga, et Cleveron soovitud laenu (vähemalt praegu) ei saa, samas ei suuda asutus selgelt sõnastada, kuidas peaks nende käitumist mõistma.

Pole mingit selgust, kas erakorralist laenu riiklikult olulistele projektidele antakse edasi, muudetakse reegleid või lõpetatakse see tegevus sootuks. Kredex näitab otsustajana näpuga millegipärast valitsuse poole, kellelt ta vajab oma sõnul suuniseid. Miks on neid suuniseid vaja olukorras, kus valitsus on korra juba laenude andmiseks suunanud 1,5 miljardit eurot, millest on välja makstud napilt alla kolmandiku, jääb arusaamatuks. Teadaolevalt on kogu laenumeede pandud hoopiski seisma, kuniks valitsus annab uued juhised, kuidas enam kui kümne miljoni euroste laenudega edasi käituda. Millal valitsus teemat arutab, pole teada.