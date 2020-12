Maalt on läbi aegade mindud linna tööd, leiba ja paremat elu otsima, sest seal on suured tööstused ja põnevad lõbustusasutused. Nii on linnad järjest kasvanud, ent see on toonud kaasa ohjeldamatu keskkonnasaaste ning tõenäoliselt on inimeste liigne kontsentratsioon üks põhjus, miks koroonaviirus valla pääses.