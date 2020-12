Gaasküttele üleminek annab Kõpus kõva säästu

Valla spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Adamson ütles, et suviti on spordilaagrites Kõpus tublisti puid riita laotud ning vahel on laste seast kostnud ka nurinat, aga läinud suvel, kui ladumist vähem oli, siis arvati, et tegelikult võiks seda rohkemgi olla.