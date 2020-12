Heino Laiapea: viie viljandlase malenurk vajub tulevikku

VILJANDI AVALIKUS ruumis tehtavad või planeeritavad muudatused on meie linnavolikogu esimehe nägu. On ju just temal otsustav sõna linna arengustrateegia koostamisel ja iga-aastasel eelarve vastuvõtmisel. Seda kinnitas ka linnavolikogu esimehe Helir-Valdor Seedri meisterlikult esitatud pikk arvamuslugu Jaak Joala mälestusmärgi teemal 4. detsembri Sakalas («Jaak Joala kuju on osaliselt oma eesmärgi juba täitnud»). Olen seda Joala kuju saagat kõrvalt jälginud, et paremini mõista Viljandi linnajuhtide tegutsemist erinevate algatuste toetamisel. Eks minulgi ole üks algatus südame peal.