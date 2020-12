Esmaspäeva hommiku ja lõuna ajal tekkis Viljandi postkontoris järjekord, mis ulatus kaugele uksest välja. See pole enne pühi haruldane vaatepilt ka ilma pandeemiata, aga viiruse tõrjumiseks mõeldud meetmed teevad pühadetervituste ja pakkide saatmise veel keerulisemaks ja vaevalisemaks, kui see tavaliselt on olnud.