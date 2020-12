Kui nakatunute arv koroonaviiruse teise laine tulekuga kasvama hakkas, polnud küsimus selles, kas epideemia tõrjumiseks vajalikud piirangud tulevad, vaid selles, millal, mis ulatuses ja kui ranged need tulevad. Ilmselge, et need rasked ajad on tarvis üle elada, isegi kui selleks on vaja keerulisi otsuseid langetada.