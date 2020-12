On ikka päris kehv tunne küll, kui oled ostnud poest mingi 20-eurose jubina, jalutad siis teisele poole teed teise poodi ja avastad, et seal on seesama jubin müügil 10 euro eest. Mul on vähemalt korra nii juhtunud. Ja siis kirud ennast, et miks sa ei vaadanud enne ostmist rohkem pakkumisi. Samas tead, et kui oleksid vaadanud, oleks kaup suure tõenäosusega olnud kõige odavam kohe esimeses poes ja oleks kulunud kõvasti aega, et mitme poe vahel joosta. Jama igal juhul.