Kui eile ütlesime juhtkirjas, et asjad valitsuse korralduste ja piirangutega on segased ja arusaamatud, ei arvanud me sugugi, et need võivad veel oluliselt segasemaks minna. Kui üleeile öeldi piirangute kohta üht ja eile teist, siis täna öeldi juba kolmandat.