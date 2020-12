Aga miks otsustas valitsus kehtestada piirangud just nüüd ja milliste andmete pealt, jääb hämaraks. Otsus ise on ilmselt õige ja juhindub teadusnõukoja soovitustest, aga tahaks mõista tagamaid. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles teisipäeval, et kui lõpetame õppetöö, siis noored peavad ju kusagil aega veetma ning just koolivaheaegadest said alguse mitmed (sügisesed) haiguspuhangud. Haridusminister Jaak Aab ütles samuti teisipäeval, et tema kindel soovitus on mitte vaheaega varem alustada. «Kontakte me sellega oluliselt ei vähenda,» lisas Aab.